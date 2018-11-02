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Мастер-класс от спасателей: тагильские школьники узнали о безопасности на тонком льду
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мастер-класс от спасателей: тагильские школьники узнали о безопасности на тонком льду

Сегодня, 14:56ОбществоФото: МБУ «Центр защиты населения»
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