Мастер-класс от спасателей: тагильские школьники узнали о безопасности на тонком льду
Сегодня, 14:56ОбществоФото: МБУ «Центр защиты населения»
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1 ноября тагильские спасатели провели мастер-класс для участников всероссийской олимпиады школьников «Академия успеха», где ребята узнали о безопасности на воде и льду.
Сюжеты: Нижний Тагил
В осенние каникулы в оздоровительном лагере «Звездный» проходит смена для участников всероссийской олимпиады школьников «Академия успеха».
В гости к ребятам приехали спасатели из МБУ «Центр защиты населения». Они показали школьникам, как правильно оказывать помощь пострадавшим на водоемах. Рассказали об основных причинах гибели людей, в том числе детей и подростков, в воде.
Также ребятам было рассказано об опасности нахождения на тонком льду и о том, кака спасти провалившегося под лед человека.
В конце встречи школьники получили памятки «Тонкий лед», а все желающие смогли примерить водолазный костюм и маску, сообщает, МБУ «Центр защиты населения».
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