Мастер-класс от спасателей: тагильские школьники узнали о безопасности на тонком льду

В осенние каникулы в оздоровительном лагере «Звездный» проходит смена для участников всероссийской олимпиады школьников «Академия успеха».

В гости к ребятам приехали спасатели из МБУ «Центр защиты населения». Они показали школьникам, как правильно оказывать помощь пострадавшим на водоемах. Рассказали об основных причинах гибели людей, в том числе детей и подростков, в воде.

Также ребятам было рассказано об опасности нахождения на тонком льду и о том, кака спасти провалившегося под лед человека.