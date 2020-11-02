В Екатеринбурге депутатов гордумы перевели на дистант из-за вспышки COVID-19

Напомним, в середине октября депутат городской думы Екатеринбурга Максим Иванов рассказал о своем заболевании коронавирусом. Он также отметил, что болеют и его коллеги. Иванов связывает это с тем, что в зале заседаний присутствует много людей, а само помещение плохо вентилируется.