В Екатеринбурге депутатов гордумы перевели на дистант из-за вспышки COVID-19

Депутатов городской думы Екатеринбурга перевели на удаленный режим работы из-за вспышки коронавируса, пишет E1.

Было выявлено несколько случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди сотрудников аппарата. В связи с этим многих перевели на удаленную работу. Заседания, которые были запланированы на 3 и 10 ноября, будут перенесены, сообщили в пресс-службе гордумы. Напомним, в середине октября депутат городской думы Екатеринбурга Максим Иванов рассказал о своем заболевании коронавирусом. Он также отметил, что болеют и его коллеги. Иванов связывает это с тем, что в зале заседаний присутствует много людей, а само помещение плохо вентилируется. Депутат Госдумы Максим Иванов рассказал о своем лечении от коронавируса

Related news: Депутат Госдумы Максим Иванов рассказал о своем лечении от коронавируса

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter