В Екатеринбурге депутатов гордумы перевели на дистант из-за вспышки COVID-19

В Екатеринбурге депутатов гордумы перевели на дистант из-за вспышки COVID-19

Сегодня, 12:23ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Депутатов городской думы Екатеринбурга перевели на удаленный режим работы из-за вспышки коронавируса, пишет E1.

Было выявлено несколько случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди сотрудников аппарата. В связи с этим многих перевели на удаленную работу. Заседания, которые были запланированы на 3 и 10 ноября, будут перенесены, сообщили в пресс-службе гордумы.

Напомним, в середине октября депутат городской думы Екатеринбурга Максим Иванов рассказал о своем заболевании коронавирусом. Он также отметил, что болеют и его коллеги. Иванов связывает это с тем, что в зале заседаний присутствует много людей, а само помещение плохо вентилируется.

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