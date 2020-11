В Екатеринбурге скончался обожженный горящим маслом пенсионер

В Екатеринбурге скончался мужчина, у которого были сильные ожоги от горящего масла, сообщает Е1 со ссылкой на родственников погибшего.

У него были тяжелые ожоги половины тела, мужчина находился в коме, был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Мужчина пострадал утром 18 октября у себя дома в квартире на улице Колхозников. Соседи слышали скандал, после этого пенсионера нашли обожженным, лежащим на полу. По словам племянницы умершего, у него перестали работать почки. Уголовное дело так и не завели. Неделю назад мы с сестрой разослали жалобы куда только можно. Думаю, будут отписки, но посмотрим,говорит она. По словам родственников, мужчину специально облил маслом сосед, которому погибший отказался занять денег. Полицейские задержали подозреваемого, но позже отпустили его. Напомним, в возбуждении уголовного дела было отказано, так как по информации правоохранительных органов мужчина сам облился маслом, когда готовил еду. По словам соседей, он злоупотреблял спиртными напитками. В Екатеринбурге пенсионер попал в реанимацию с ожогами лица от горящего масла

Related news: В Екатеринбурге пенсионер попал в реанимацию с ожогами лица от горящего масла

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter