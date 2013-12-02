Добыча платины у поселка Уралец: тагильские активисты ищут поддержку всех слоев общества (ФОТО)

Городской портал TagilCity.ru продолжает сотрудничать с активистами, выступающими за сохранение этой природной зоны. Напомним, они даже готовы отдать территорию в особо охраняемую зону, отказавшись тем самым от возможности пользования лесом, его ресурсами – ягодами, грибами, дровами. Но если это та цена, которую нужно заплатить за сохранение природы – они согласны.

Многие гости, жители Нижнего Тагила и пригорода наверно поднимались на смотровую площадку горнолыжного комплекса г. Белой и видели бескрайние леса - достояние и гордость всех уральцев. А вы можете представить себе, что западнее горы Белой участок таежного леса будет стерт с лица земли? -- говорится в открытом письме жителям города.

Отметим, что среди жителей Уральца – нет ни одного чиновника, который, подобно истории с Юрьевым камнем, мог бы помочь в решении жизненно важного вопроса. Однако активисты, повторимся, не сдаются. Им надо отдать должное. Уже множество обращений было передано в различные структуры города и области. Много визитов было совершено, много контактов налажено. Однако четкого решения до сих пор нет.

Главное здесь – идея. Здравый смысл и справедливость должны восторжествовать. А цепкие руки наших волонтеров пока настолько сильны, что, кажется, еще не скоро они отпустят объект своей защиты, до самой победы. Кроме того, от одного из активистов стало известно, что мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман также поддерживает тагильских борцов. А пока без лишних слов представляем вниманию пользователей ответы активистам из различных органов.