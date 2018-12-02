Бельгийских овчарок начнут разводить на Урале для поиска пропавших людей

Уже 10 декабря из Пермского края в племенной питомник привезут первого щенка для разведения, которому пока полгода.

Особенность гладкошерстных бельгийских овчарок в том, что они подвижны и наиболее всего подходят для розыска людей, а также они дают приплод до 12 щенков. Это выше, чем у немецкой овчарки.