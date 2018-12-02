Бельгийских овчарок начнут разводить на Урале для поиска пропавших людей
Сегодня, 16:15ОбществоФото: pxhere.com
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Новую служебных собак – бельгийских овчарок – будут разводить в ГУФСИН Свердловской области. Использоваться животные будут для поиска людей и различных предметов.
Уже 10 декабря из Пермского края в племенной питомник привезут первого щенка для разведения, которому пока полгода.
Особенность гладкошерстных бельгийских овчарок в том, что они подвижны и наиболее всего подходят для розыска людей, а также они дают приплод до 12 щенков. Это выше, чем у немецкой овчарки.
Всего в учреждениях ГУФСИН Свердловской области находятся около 400 служебных собак, сообщает «Комсомольская правда-Урал».
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