На Урале будут судить медсестру за кражу денег у умирающего пациента
Сегодня, 12:06ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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23-летняя бывшая медсестра городской больницы Березовского предстанет перед судом за кражу денег с банковского счета умирающего пациента, сообщает пресс-служба прокуратуры.
По версии следствия, в октябре этого года медсестра, находясь на ночном дежурстве в отделении интенсивной терапии, обратила внимание на пациента, доставленного в критическом состоянии. Медсестре были переданы вещи пациента, среди которых был сотовый телефон.
Женщина заметила на телефоне пациента сообщение о поступлении денег на счет. Сумма перечисления составила 4,9 тысячи рублей. Медработница перевела деньги на свой счет, при этом забыв удалить запись о транзакции из памяти телефона. Спустя час пациент скончался. Когда его личные вещи были переданы родственникам, вскрылся факт кражи.
После инцидента медсестра уволилась из больницы. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ей грозит до шести лет лишения свободы.
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