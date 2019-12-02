На Урале будут судить медсестру за кражу денег у умирающего пациента

По версии следствия, в октябре этого года медсестра, находясь на ночном дежурстве в отделении интенсивной терапии, обратила внимание на пациента, доставленного в критическом состоянии. Медсестре были переданы вещи пациента, среди которых был сотовый телефон.

Женщина заметила на телефоне пациента сообщение о поступлении денег на счет. Сумма перечисления составила 4,9 тысячи рублей. Медработница перевела деньги на свой счет, при этом забыв удалить запись о транзакции из памяти телефона. Спустя час пациент скончался. Когда его личные вещи были переданы родственникам, вскрылся факт кражи.