Свалки и ветхое жилье: жители Старателя задали вопросы мэру Нижнего Тагила

Работников НТИИМ интересовали вопросы, касающиеся свалок земли, строительного и бытового мусора возле домов на улице Булата Окуджавы, расселения из ветхого жилья. Владислав Пинаев отметил, что этот вопрос является приоритетным для муниципалитета. В этом году на эти цели выделили 230 млн рублей.

Обсудили также вопросы, связанные с ремонтом СОШ № 25, улицы Каспийской, водопроводных сетей, работой Южного кладбища. Также поднимались темы ремонта дорожной клинической больницы, проблемы с нехваткой врачей и учителей и реабилитации Черноисточинского водохранилища.

Сегодня делаем все возможное, чтобы город развивался. Невозможно сразу дать положительные ответы на все вопросы, но на те вещи, на которые мы можем повлиять, будем влиять однозначно, сказал Владислав Пинаев.