Председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин заболел коронавирусом. Об этом он написал в своем Instagram.

Он сообщил, что проходит лечение, чувствует себя хорошо, а болезнь протекает у него в легкой форме. Некоторое время буду не на связи, так как необходимо быстро восстановиться, чтобы Дума могла выполнить все свои планы в текущем непростом году,написал Володин. Также председатель призвал всех соблюдать рекомендованные эпидемиологические меры предосторожности. Напомним, отец главы Минздрава РФ Михаила Мурашко был госпитализирован с коноравирусом в ГКБ № 40 Екатеринбурга. Отец главы Минздрава РФ госпитализирован в больницу с COVID-19

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter