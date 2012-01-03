Броня крепка и танки с тонировкой наши быстры

Тонировка авто, вернее стекол на автомобиле, на сегодняшний деньстановится привычным явлением. Если делать тонировку стекол понормативам, которые установил ГОСТ, то она для многих водителей облегчитвождение автомобилей, в частности, в солнечную погоду и ночью, из-за непопадания бликов в салон машины. Еще один важный момент в тонировкеавто заключается в том, что у человека появляется свое личноепространство, куда не проникает посторонний взгляд, имеется в виду самсалон, в котором можно делать все, что захочет водитель или пассажиры,не оглядываясь по сторонам.

Помимо всех прелестей тонировка авто укрепляет само стекло, которое, к примеру, при сильномударе не разлетается на мелкие осколки, а остается на пленке.

Сейчасна рынке сервисного обслуживания автомобилей появляются все новые иновые защитные пленки для стекол, которые обладают меньшейпропускаемостью ультрафиолетовых и инфракрасных лучей, замечательнойоптической прозрачностью, приятными для глаз оттенками, защитой отвсякого рода царапин.

В автосервисах тонировка авто производится путем наклеивания на поверхность стекла пленки, котораясделана по специальным стандартам. Следует знать, что тонировочнаяпленка есть разной плотности, цветов, может быть усилена зеркальнымэффектом и даже может иметь разнообразные узоры. Внешний вид такоймашины сразу приобретает привлекательность и новизну.

Сделавтонировку стекол, салон автомобиля, материалы, которыми он обработан,прослужат гораздо дольше и будут долгое время оставаться не выцветшими,иметь первоначальную новизну из-за не проникновения ультрафиолетовогоизлучения внутрь салона.

Одним словом, плюсов от тонировки стеколдовольно много. Как говориться, спрос, рождает предложение. Поэтому вданный момент тонировка переживает второе рождение, с нейэкспериментируют, как в изменении цветов пленки, к которым бы легкопривыкали глаза, так и качества пленки становится все более и болееоригинальным со своим авторским дизайном от производителей такой пленки.

Оттонировки стекол на автомобиле стоит перейти к еще одной новинке,вернее услуге по бронированию автомобилей, которая заключается впокрытии частей кузова машины защитной антигравийной пленкой. Эта пленкас легкостью защитит кузов автомобиля от мелких повреждений в результатепопадания гравия, гальки иных предметов.

Защитные пленки сегодняприменяют во многих сферах деятельности человека и в быту. Они, кпримеру, служат для защиты окон от разных повреждений из-за своихвысокопрочных и уникальных качеств.

Виниловая пленка являетсяодной из популярных пленок, которые используются в бронированииавтомобилей. Она защищает автомобиль от разных неприятностей, ее можнотонировать, а если покрыть ее всю машину, то с легкостью можно изменитьее цвет. Таким образом, можно убить двух зайцев: произвести бронированиеавтомобилей и изменить их цвет по своему усмотрению.

Кромечастей кузова, бронирование автомобилей предусматривает защиту, кпримеру, лобового стекла. При повреждении лобового стекла, оно можетразлететься на мелкие осколки, а в случае, если его покрыть виниловойпленкой, винил просто поглотит силу удара, распределив ее по всейповерхности. Такая тонировка сохраняет свои свойства в течении пяти-шестилет. Виниловая пленка подходит для обтяжки различных деталей внутрисалона автомобиля, что придает приятный облик машине.

Стоитсказать несколько слов о тонировке, защищающей кузов автомобиля. Защитнаяпленка не боится никаких полиролей, морозов, автомобиль спокойно можномыть различными моющими средствами, одним словом, водитель может делать скузовом все, что делал до того, как тонировка была нанесена на частикузова.