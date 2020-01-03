10 лучших историй от TagilCity.ru в 2019 году

1. Рассказ о 77-летнем призёре шахматных турниров в Нижнем Тагиле, который вынужден ночевать на вокзале. Пенсионер наверняка удивит вас своей страстью к шахматам и оптимистичным отношением к невзгодам.

«В клубе никто не знает, что Гуз — бездомный. Поддерживать себя в чистоте и порядке позволяет туалетная комната на вокзале, иногда старая приятельница пускает его к себе домой, помыться и постираться. Вячеслав не оставляет попыток вернуть квартиру».

«Если повезёт, можно лечь спать на скамейке для инвалидов»

2. История двух товарищей, которые по несчастному стечению обстоятельств лишились возможности ходить, но не силы воли. Характер парней — пример многим.

«Сначала Максим собирался взять академический отпуск, потому что не представлял, как сможет посещать институт на инвалидной коляске. Но преподаватели убедили его, что он может продолжать занятия дома. Учёба помогала Максиму отвлечься от негативных мыслей, но вот с туристическим хобби пришлось завязать. Тогда казалось, что насовсем».

Переломный момент. Как жить в инвалидном кресле на полную катушку

3. Бюрократическая трагикомедия о 80-летнем ветеране МВД, который почти полгода вынужден был платить алименты уже почившей супруге.

«Бракоразводный процесс проходил у мирового судьи, так как супруги оба были согласны на развод, а их дочь давно выросла. В итоге, судья постановила разделить общее имущество пары и назначить жене Юрия Константиновича алименты. Деньги ежемесячно начали списываться с пенсии мужчины. В ноябре 2018 года женщина умирает, однако около двух тысяч рублей до сих пор продолжают каждый месяц вычитать из пенсии мужчины».

Алименты умершей жене: по 2 тысячи вычитаются из пенсии ветерана МВД в Нижнем Тагиле

4. Рассказ бывшего наркоторговца, который за полгода «работы» получил восьмилетний срок в одной из исправительных колоний Нижнего Тагила. В интервью он подробно рассказывает о главных страхах жителей мира за решёткой.

«Потом продавцы начинают мнить себя вершителями людских судеб, становятся популярными в определённой среде. Почему я начал этим заниматься? Хотелось заработать, даже наличие ребёнка не остановило меня. Те, кто сам употребляет, начинают торговать от безысходности — денег брать на дозу негде. Большинство ведь не работает, всегда двигаются, поэтому их проще привлечь».

Монолог бывшего наркоторговца: о жажде легких денег, тюрьме и перечеркнутой жизни

5. История молодого тагильчанина, который несколько лет вёл шикарную жизнь: запускал бизнес один за другим, ездил на дорогих машинах, отдыхал в элитных заведениях и путешествовал по миру. На деньги, которые занимал у друзей и не возвращал.

«Винокуров занимал у одних, тратил их и набирал новые долги, чтобы рассчитаться с предыдущими. Знакомые рассказывают, что Виталий проигрывал огромные суммы на спортивных ставках, надеясь сорвать куш, который позволит ему разом закрыть все финансовые бреши. Долги росли, и по разным данным, составляют уже от 8 до 15 миллионов рублей, а бизнес-проекты тем временем прогорали. При этом Виталий продолжал поддерживать легенду успешного человека, публикуя в соцсетях фото из отпусков за рубежом и давая деловые наставления».

Как обмануть друзей и заставить всех себя ненавидеть

6. Репортаж из посёлка Северный, который словно отделился от всего Нижнего Тагила и живёт своей тихой размеренной жизнью.

«В каждом городе есть район, который несёт дурную славу и которым — иногда даже с гордостью — пугают приезжих. В Москве это Чертаново и прочие окраины с богатой криминальной историей, в Екатеринбурге — Уралмаш, в Нижнем Тагиле — Вагонка, или, если официально, Дзержинский район. А на самом его краю располагается микрорайон Северный посёлок, где многие тагильчане ни разу не были, для них эта часть города — загадка. Если Вагонке свойственно чувствовать себя обособленной от Нижнего Тагила (при поездке в центр местные говорят: „Едем в город“), то люди в Северном негласно отделяют себя и от Дзержинского района. Они называют себя северскими».

Неугасающее сияние Северного. Как выживает самый загадочный микрорайон Нижнего Тагила

7. История одной из старейших школ Нижнего Тагила. Построенное в 1936 году здание закрыли десять лет назад, планируя после ремонта перевезти туда центр детского творчества, но этого до сих пор не случилось. Рассказывают о ней бывшие учителя, которые в своё время там же сами и учились.

«Первое время мы даже не верили, что закроют нашу школу, а потом почувствовали разочарование и пустоту. Родители и дети были в таком раздрае».

Теперь это просто здание. История одной из старейших школ Нижнего Тагила

8. Отвязное интервью с загадочным тагильским поэтом Виктором Зиловым. Виктор (который на самом деле Женя) пьёт пиво с журналистом и размышляет, почему в русской поэзии без мата и тоски — никак.

«К этому моменту за окном уже стемнело. У Жени заканчивались очередные пол-литра пива, а я твёрдо напоминал себе, что обещал главреду ни в коем случае не напиться на интервью. Женя снова позвал курить. На улице он огляделся и произнёс: «Как можно писать о цветочках, когда вокруг такой мрак?»

Смешно сквозь слёзы. Как поэт из Нижнего Тагила стебётся над русской тоской

9. Статья об одной из главных «болей» всего Нижнего Тагила — воде. Это первая часть нашего спецпроекта, где подробно разбираются не только причины загрязнения местных рек и прудов, но и способы решения экологических проблем.

«В 1920–30-е годы здесь строились заводы по переработке руды, производству чугуна и стали, химические фабрики и предприятия тяжелого машиностроения. В Великую Отечественную войну в Нижний Тагил эвакуировано ещё несколько крупных производств. Во второй половине 20 века СССР начал гонку вооружений, промышленные предприятия Нижнего Тагила развивались, но экологические последствия тогда мало кого волновали».

Три стихии. Часть 1: вода. Экологический спецпроект TagilCity.ru

10. Статья-попытка разобраться в нижнетагильской школе художников. Как она зародилась в нашем индустриальном городе, как закалилась этой же индустриальностью и… как художники покидают Тагил. И как решают остаться здесь навсегда.

«В 2005 году группа „Зер Гут“ распалась, но все трое продолжают работать в искусстве. Евгений Гольцов сейчас в Москве занимается видеоконтентом для московских концертных агентств. Иван Снигирёв — главный художник в компании, делающей компьютерные игры в Екатеринбурге… Сам Селезнёв зарабатывает на том, что организует и курирует выставки, а также продаёт свои работы. Впрочем, по его словам, рынок современного искусства в России до сих пор находится в зачаточном состоянии».

«Мы, как маяк, посылаем сигналы, что мы здесь, остаёмся, работаем и любим этот город»