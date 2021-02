Свердловскстат: в регионе в два раза увеличилась убыль населения

В Свердловской области за 11 месяцев 2020 года естественная убыль населения возросла по сравнению с данными того же периода 2019 года в 1,9 раза.

Ранее естественная убыль частично компенсировалась мигрантами, но из-за пандемии COVID-19 число прибывших в Свердловскую область снизилось. По опубликованным данным, с января по ноябрь 2020 года число умерших на 47,9% превысило число родившихся, тогда как за тот же период 2019 года показатель составил 24,1%. Родилось в январе–ноябре прошлого года 40 166 младенцев, что на 2 484 человека меньше, чем за период 2019 года. Умерло в этом периоде 59 399 человек, тогда как с января по ноябрь 2019 года скончалось 52 913 жителей региона. За счет миграции за 11 месяцев 2020 года число жителей Свердловской области возросло на 3 132 человека. В 2019 году этот показатель составил 5 685 человек. Напомним, по данным ЗАГСов Нижнего Тагила в 2020 году в городе рождаемость была в два раза ниже смертности. Демографические итоги 2020 года: в Нижнем Тагиле рождаемость в 2 раза ниже смертности

