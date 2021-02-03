В Екатеринбурге полицейские изъяли контрафактные сигареты на один миллион рублей

В Екатеринбурге полицейские изъяли контрафактные сигареты на один миллион рублей

Сегодня, 08:49ОбществоPhoto: ГУ МВД по Свердловской области
В Екатеринбурге полицейские из отдела экономической безопасности и бойцы ОМОН изъяли 18 тысяч пачек поддельных сигарет.

Склад находился на улице Владимира Высоцкого. Пачки сигарет не имели акцизных и специальных марок.

Приблизительная стоимость изъятого товара составляет свыше одного миллиона рублей,сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области.

Образцы изъятого табака были направлены на исследование. Также был задержан 61-летнй екатеринбуржец, который хранил у себя контрафакт. По предварительным данным, мужчина планировал продавать сигареты на одном из рынков в Кировском районе.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт товаров и продукции без маркировки в особо крупном размере (ч. 6 статьи 171.1 УК РФ). Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, в сентябре 2020 года в Нижнем Тагиле на складе обнаружили и изъяли 7,8 тысячи пачек контрафактных сигарет.

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