В Екатеринбурге полицейские изъяли контрафактные сигареты на один миллион рублей

В Екатеринбурге полицейские из отдела экономической безопасности и бойцы ОМОН изъяли 18 тысяч пачек поддельных сигарет.

Склад находился на улице Владимира Высоцкого. Пачки сигарет не имели акцизных и специальных марок. Приблизительная стоимость изъятого товара составляет свыше одного миллиона рублей,сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области. Образцы изъятого табака были направлены на исследование. Также был задержан 61-летнй екатеринбуржец, который хранил у себя контрафакт. По предварительным данным, мужчина планировал продавать сигареты на одном из рынков в Кировском районе. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт товаров и продукции без маркировки в особо крупном размере (ч. 6 статьи 171.1 УК РФ). Мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Напомним, в сентябре 2020 года в Нижнем Тагиле на складе обнаружили и изъяли 7,8 тысячи пачек контрафактных сигарет. В Нижнем Тагиле изъяли около восьми тысяч пачек поддельных сигарет

