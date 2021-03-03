Инвалиду приходится самому убирать снег с улиц в поселке Уралец. Чиновники молчат

В администрацию обращались не один раз, говорят, что сломалась техника, но центральные улицы поселка и дорогу к мусорным бакам чистят регулярно. У них постоянные отговорки. Не раз подходили к трактористам. Просили почистить дороги у наших домов. Нам отвечали, что таких указаний у них нет. В администрации никто ничего не хочет делать, сообщил мужчина редакции TagilCity.ru.