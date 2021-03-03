Инвалиду приходится самому убирать снег с улиц в поселке Уралец. Чиновники молчат

Из-за проблемного участка дороги все жильцы домов по улице Красных Партизан не могут подъехать к своим домам. Жители рассказывают, что к их домам ведет одна дорога длиной порядка 400 метров, объезжать и обходить ее негде.
Виктор - инвалид третьей группы из-за сердечного заболевания. Единственную дорогу к его дому №35 по улице Красных Партизан ему приходится вычищать от снега вручную. Мужчина чистит снег лопатой несколько раз в неделю.
Уходит 1,5 часа на этот участок. С третьей-то группой инвалидности. Хорошая зарядка! Так несколько раз в неделю. Как снег выпадет,рассказал Виктор.
В доме №35 вместе с Виктором проживает его мама. Ей 83 года. По словам пенсионера, снега так много, что не проедет даже машина скорой помощи.
Я больше за мать переживаю. Если скорую вызвать, она не подъедет. Придется маму нести на руках до вычищенного участка дороги,делится пенсионер.
По словам местных жителей, проблема возникает каждую зиму на протяжении девяти лет. В администрацию поселка они обращались не раз. Техника последний раз вычищала снег на этом участке два месяца назад.
В администрацию обращались не один раз, говорят, что сломалась техника, но центральные улицы поселка и дорогу к мусорным бакам чистят регулярно. У них постоянные отговорки. Не раз подходили к трактористам. Просили почистить дороги у наших домов. Нам отвечали, что таких указаний у них нет. В администрации никто ничего не хочет делать, сообщил мужчина редакции TagilCity.ru.
Чтобы выяснить, как часто проводится уборка снега на этой улице, журналист обратился в территориальную администрацию поселка Уралец. На несколько звонков редакции никто не ответил.