100 тысяч рублей получила за арсенал оружия жительница Николо-Павловского
Сегодня, 13:30ОбществоФото: МУ МВД России «Нижнетагильское»
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Жительница села Николо-Павловского под Нижним Тагилом добровольно сдала в полицию арсенал боеприпасов и оружия, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».
Сюжеты: Пригород
В полицию обратилась 59-летняя жительница Пригородного района, она сообщила, что в ее доме в селе Николо-Павловское находится арсенал оружия, который она обнаружила после смерти супруга. Выехавшие по указанному адресу полицейские обнаружили две мины, семь гранат, 1,4 тысячи патронов, электродетонаторы, огнепроводные шнуры, порох и тротиловую шашку. Арсенал был передан экспертам-криминалистам.
За добровольную сдачу оружия женщина получила денежное вознаграждение в размере ста тысяч рублей.
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Полиция напоминает тагильчанам, что хранение оружия и боеприпасов без соответствующего разрешения преследуется по закону. За добровольную сдачу оружия, в соответствии с действующем законодательством, положено вознаграждение.
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