100 тысяч рублей получила за арсенал оружия жительница Николо-Павловского

В полицию обратилась 59-летняя жительница Пригородного района, она сообщила, что в ее доме в селе Николо-Павловское находится арсенал оружия, который она обнаружила после смерти супруга. Выехавшие по указанному адресу полицейские обнаружили две мины, семь гранат, 1,4 тысячи патронов, электродетонаторы, огнепроводные шнуры, порох и тротиловую шашку. Арсенал был передан экспертам-криминалистам.