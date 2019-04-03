Госдума предложила лишать свободы на 15 лет пьяных водителей
Сегодня, 08:44ОбществоФото: 1Mediainvest
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Госдума отправила на рассмотрение в Верховный суд и правительство законопроект о введении наказания в виде лишения свободы сроком до 15 лет для водителей за ДТП, совершенные в пьяном виде и повлекшие смерть двух и более лиц, сообщает ИА ТАСС.
Проект разработали депутаты от разных фракций. Планируется, что при получении положительных отзывов законопроект будет внесен в Госдуму в весеннюю сессию.
В 2018 году по вине пьяных водителей пострадали 20,5 тысячи россиян, более четырех тысяч погибли, среди которых дети и подростки. В настоящее время максимальное наказание за ДТП, повлекшее гибель двух и более лиц предусматривает лишения свободы на срок до девяти лет.
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