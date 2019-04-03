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Госдума предложила лишать свободы на 15 лет пьяных водителей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Госдума предложила лишать свободы на 15 лет пьяных водителей

Сегодня, 08:44ОбществоФото: 1Mediainvest
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