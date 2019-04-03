Минфин нашел нарушения в «Золотом сечении» во время работы Ольги Глацких
Министерство финансов Свердловской области опубликовало результаты проверки лагеря «Золотое сечение», подконтрольного департаменту, ранее возглавляемому Ольгой Глацких.
Как показали результаты проверки, проведенной по требованию прокуратуры, в лагере выявлены нарушения. В частности, департаментом молодежной политики в фонд лагеря предоставлялись средства областного бюджета без должного финансового обоснования. Помимо этого, не осуществлялся контроль за соблюдением получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии, эффективным и экономным расходованием.
Отсутствие контроля привело к расхождению количества заявленных участников образовательных смен, проведенных фондом, от фактически участвующих, в связи с чем фондом допущен ряд нарушений действующего законодательства,сообщается в отчете минфина.
Также выявлено снижение уровня преподавательского состава и не достигнут один из показателей результативности использования субсидирования. Фондом начислены и выплачены премии сотрудникам без разрешения уполномоченного органа.
Результаты проверки направлены в правительство Свердловской области.
Между тем, покинувшая пост Глацких вновь устроилась на бюджетную руководящую должность - в ДИВС Уралочка.