Минфин нашел нарушения в «Золотом сечении» во время работы Ольги Глацких

Как показали результаты проверки, проведенной по требованию прокуратуры, в лагере выявлены нарушения. В частности, департаментом молодежной политики в фонд лагеря предоставлялись средства областного бюджета без должного финансового обоснования. Помимо этого, не осуществлялся контроль за соблюдением получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии, эффективным и экономным расходованием.

Отсутствие контроля привело к расхождению количества заявленных участников образовательных смен, проведенных фондом, от фактически участвующих, в связи с чем фондом допущен ряд нарушений действующего законодательства,сообщается в отчете минфина.

Также выявлено снижение уровня преподавательского состава и не достигнут один из показателей результативности использования субсидирования. Фондом начислены и выплачены премии сотрудникам без разрешения уполномоченного органа.

Результаты проверки направлены в правительство Свердловской области.