На Урале из-за коронавируса ужесточают режим выезда из закрытых городов
Сегодня, 12:49ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Свердловской области в ЗАТО Новоуральск ужесточается пропускной режим, пишет Ура.ру со ссылкой на заявление главы города Михаила Черницкого.
Сюжеты: Коронавирус
Ранее въезд в город осуществлялся по пропускам, выехать за пределы ЗАТО можно было свободно. Тепер пропуск нужен будет для въезда и для выезда. Кроме того, для выезда из города жителям нужно сообщить об основаниях выезда. Перечень оснований вскоре будет подготовлен. Ограничение действует с 3 апреля.
Для решения вопросов касательно въезда и выезда будет сформирована специальная комиссия. Аналогичные меры, как сообщает издание, планируется принять в Свободном и поселке Уральский.
Напомним, в конце марта жители Верхней Салды сообщили, что въезд в город перекрыт, однако в администрации муниципалитета эти данные опровергли.
Карта распространения коронавируса в России
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей