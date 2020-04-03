На Урале из-за коронавируса ужесточают режим выезда из закрытых городов

Ранее въезд в город осуществлялся по пропускам, выехать за пределы ЗАТО можно было свободно. Тепер пропуск нужен будет для въезда и для выезда. Кроме того, для выезда из города жителям нужно сообщить об основаниях выезда. Перечень оснований вскоре будет подготовлен. Ограничение действует с 3 апреля.