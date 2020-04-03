Пропавший в Нижнем Тагиле мужчина без ноги найден в больнице

В полицию 25 марта обратилась мать пропавшего. Мужчина несколько дней не выходил на связь, родственники приехали к нему домой. Там был обнаружен его сотовый телефон. Пропал Костромин ориентировочно 13 марта.

После публикации в СМИ на номер 112 поступил звонок от тагильчанки, которая рассказала, что в горбольнице № 4 находится пациент, похожий на человека с ориентировки. Правоохранители проверили информацию, сведения подтвердились.