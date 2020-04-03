Пропавший в Нижнем Тагиле мужчина без ноги найден в больнице
Сегодня, 12:00ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Пропавшего в Нижнем Тагиле Дмитрия Костромина нашли. Мужчина жив, он находится в больнице на Тагилстрое, пишет ИА «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
В полицию 25 марта обратилась мать пропавшего. Мужчина несколько дней не выходил на связь, родственники приехали к нему домой. Там был обнаружен его сотовый телефон. Пропал Костромин ориентировочно 13 марта.
После публикации в СМИ на номер 112 поступил звонок от тагильчанки, которая рассказала, что в горбольнице № 4 находится пациент, похожий на человека с ориентировки. Правоохранители проверили информацию, сведения подтвердились.
Оказалось, что Костромин потерял сознание на улице, прохожие вызвали медиков, и тагильчанин был госпитализирован.
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