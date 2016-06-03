В Нижнем Тагиле сотрудники всех подразделений полиции вышли на патрулирование улиц города (ФОТО)
Профилактика всегда помогает стабилизировать обстановку в городе – считают в Нижнетагильском МУ МВД. А потому весь гарнизон полиции Нижнего Тагила полным составом вышли патрулировать улицы. В ходе данного мероприятия в 4 раза было увеличено количество нарядов и постов в вечернее время. Были охвачены не только центральные участки, но и такие отдаленные районы города, как поселки Кирпичный и Северный, район Выи. Полицейские проходили и по дворам, оценивая там обстановку.
В результате проверок было выявлено более 120 нарушений, связанными с транспортными средствами, пресечено 425 административных правонарушений, в основном связанных с распитием спиртного, изъято 230 литров алкоголя, выявлены 4 случая незаконной реализации спиртного, раскрыто 5 преступлений, задержано 2 человека, находящихся в розыске.
При подведении итогов патрулирования полковник Константин Мальцев, заместитель начальника МУ МВД России «Нижнетагильское», отметил, что доволен тем, что жители города отнеслись к данному мероприятию с пониманием и приняли непосредственное участие – они обращались к представителям правоохранительных органов с просьбами разобраться в конкретных случаях, где они видели нарушения. В основном это были случаи неправильной парковки автовладельцев. Также тагильчане сообщали адреса неблагополучных квартир, где организовывалось распитие алкоголя и употребление наркотических веществ. По всем этим фактам проводится проверка.
Полковник Мальцев заключил:
Проведенные мероприятия показали значимый профилактический эффект и дали возможность задержать лиц, ранее совершивших преступления, тем самым защитить граждан от противоправных действий.
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