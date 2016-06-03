В Нижнем Тагиле сотрудники всех подразделений полиции вышли на патрулирование улиц города (ФОТО)

В результате проверок было выявлено более 120 нарушений, связанными с транспортными средствами, пресечено 425 административных правонарушений, в основном связанных с распитием спиртного, изъято 230 литров алкоголя, выявлены 4 случая незаконной реализации спиртного, раскрыто 5 преступлений, задержано 2 человека, находящихся в розыске.

При подведении итогов патрулирования полковник Константин Мальцев, заместитель начальника МУ МВД России «Нижнетагильское», отметил, что доволен тем, что жители города отнеслись к данному мероприятию с пониманием и приняли непосредственное участие – они обращались к представителям правоохранительных органов с просьбами разобраться в конкретных случаях, где они видели нарушения. В основном это были случаи неправильной парковки автовладельцев. Также тагильчане сообщали адреса неблагополучных квартир, где организовывалось распитие алкоголя и употребление наркотических веществ. По всем этим фактам проводится проверка.