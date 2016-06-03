В супермаркете Нижнего Тагила замечена съемочная группа федерального телеканала (ФОТО)
3 июня 2016, 16:10ОбществоПавел Щербина
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В розничный магазин со своей инспекцией прибыла съемочная группа проекта «Магаззино», который транслируется на телеканале «Пятница».
Сюжеты: Нижний Тагил
Ранее в Нижнем Тагиле ждали приезда «Ревизорро», но этого не произошло. Однако «Магаззино» является близким аналогом нашумевшего шоу, с той разницей, что объектом интереса «Магаззино» выступают объекты розничной торговли - различные продуктовые магазины и крупные сетевые супермаркеты.
Посещение супермаркета гостями из Москвы подтвердили в «Мегамарте» на ул. Фрунзе.
Сегодня съёмочная группа проекта «Магаззино» действительно посетила наш магазин рассказали в «Мегамарте» журналисту TagilCity.ru.
О том, что московским журналистам удалось заснять, нашли ли они на прилавках что-то, чего там не должно было быть, тагильчане узнают, когда проект выйдет в эфир на телеканале «Пятница».
ФОТО: ИА «Все новости»
© Эрик Х., TagilCity.ru
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