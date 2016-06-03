В супермаркете Нижнего Тагила замечена съемочная группа федерального телеканала (ФОТО)

Ранее в Нижнем Тагиле ждали приезда «Ревизорро», но этого не произошло. Однако «Магаззино» является близким аналогом нашумевшего шоу, с той разницей, что объектом интереса «Магаззино» выступают объекты розничной торговли - различные продуктовые магазины и крупные сетевые супермаркеты.

Посещение супермаркета гостями из Москвы подтвердили в «Мегамарте» на ул. Фрунзе.

Сегодня съёмочная группа проекта «Магаззино» действительно посетила наш магазин рассказали в «Мегамарте» журналисту TagilCity.ru.

О том, что московским журналистам удалось заснять, нашли ли они на прилавках что-то, чего там не должно было быть, тагильчане узнают, когда проект выйдет в эфир на телеканале «Пятница».