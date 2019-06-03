В Нижнем Тагиле ФСБ изъяла пять тонн нелегального алкоголя
Сегодня, 14:22ОбществоФото: УФСБ по Свердловской области
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Во время спецоперации ФСБ и Росгвардии в Нижнем Тагиле были изъяты пять тонн контрафактного алкоголя, сообщает пресс-служба УФСБ.
Сюжеты: Нижний Тагил
На складе, где была обнаружена нелегальная продукция, хранились 4,6 тысячи стеклянных бутылок с алкоголем.
На таре имелись этикетки популярных марок водочной и коньячной продукции: «Хенесси», «Голд 999», «Царская охота», «Нефть», «Дагестан», «Арбатская».
Контрафакт передан на хранение в полицию. По факту нарушений проводится проверка.
Ранее в Екатеринбурге предприятие было оштрафовано на 100 тысяч рублей за продажу контрафактного алкоголя.
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