В Нижнем Тагиле ФСБ изъяла пять тонн нелегального алкоголя

На складе, где была обнаружена нелегальная продукция, хранились 4,6 тысячи стеклянных бутылок с алкоголем.

На таре имелись этикетки популярных марок водочной и коньячной продукции: «Хенесси», «Голд 999», «Царская охота», «Нефть», «Дагестан», «Арбатская».

Контрафакт передан на хранение в полицию. По факту нарушений проводится проверка.