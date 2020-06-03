Сорванные таблички с именами жертв репрессий в Екатеринбурге будут восстановлены

По его словам, благодаря усилиям журналистов, гражданских активистов, сотрудников правоохранительных органов и всех сочувствующих вандалы будут обнаружены и понесут наказание. Сергей Пархоменко предполагает, что личные мотивы по отношению к репрессированным у преступников отсутствуют.

Пресс-служба администрации города сообщила, что они не причастны к снятию табличек. В пресс-службе УМВД Екатеринбурга прокомментировали, что отдел полиции № 9 уже начал проверку.

Проект «Последний адрес» существует в России с 2014 года. В рамках проекта устанавливаются таблички на фасадах домов, откуда людей забирали в годы «Большого террора». Табличка представляет собой пластину из нержавеющей стали размером 11 на 19 сантиметров. На ней расположены краткие сведения о жертве политических репрессий. Более 900 знаков в 52 городах и селах уже установлены на сегодняшний день.