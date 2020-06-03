В Екатеринбурге экскаваторщика, засыпавшего землей двух рабочих, отправили в колонию

Мужчина засыпал двух рабочих, которые находились в траншее. Как выяснили следователи, мужчина не имел права управлять экскаватором, но не сообщил об этом мастеру. В день, когда произошла трагедия, мастер строительных работ сказа ему переместить дизельный генератор к котловану вблизи дома, где проводились работы. После этого обвиняемый должен был покинуть место, но он продолжил работать.