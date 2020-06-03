В Екатеринбурге экскаваторщика, засыпавшего землей двух рабочих, отправили в колонию
Сегодня, 17:50ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
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В Екатеринбурге водителя экскаватора приговорили к одному году и двум месяцам лишения свободы. Его признали виновным в причинении смерти по неосторожности двум рабочим, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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Мужчина засыпал двух рабочих, которые находились в траншее. Как выяснили следователи, мужчина не имел права управлять экскаватором, но не сообщил об этом мастеру. В день, когда произошла трагедия, мастер строительных работ сказа ему переместить дизельный генератор к котловану вблизи дома, где проводились работы. После этого обвиняемый должен был покинуть место, но он продолжил работать.
Мужчина переместил экскаватор на тротуаре близко от выемки котлована, в результате чего произошло обрушение стенки котлована с последующим осыпанием минерального грунта на работников.
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