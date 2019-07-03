В Нижнем Тагиле за использование нелицензионных программ будут судить директора УК

6 декабря прошлого года в адрес юридического лица сотрудниками ОЭБ и ПК МУ МВД России «Нижнетагильское» внесено представление, согласно которому необходимо устранить нарушение в сфере использования объектов авторского права, а также требование о принятии мер по недопущению использования нелицензионных программ на компьютерах организации.

Однако директор ООО «УК «Дружба», пытаясь избежать расходов на покупку лицензионных программ, продолжил нарушать закон, осознавая противоправный характер своих действий. Кроме того, директор УК не провел инвентаризацию имущества, не проверил компьютеры организации, в связи с чем на них продолжалось использование нелицензионных программ. Преступные действия предприниматель осуществлял до марта этого года. Всего на компьютерах организации обнаружено семь нелегальных программ.