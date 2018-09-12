Владельцы «Красное и белое» заплатят штраф за нарушение музыкальных авторских прав
Сегодня, 16:42Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В столице Урала общество с ограниченной ответственностью «Лабиринт-Екатеринбург», собственной торговой маркой которого является сеть «Красное и белое», заплатит штраф за нарушение музыкальных прав ООО «Российское Авторское Общество».
Сюжеты: Екатеринбург
Дело в том, что в магазине «Красное и белое», расположенного в доме №49 по улице Краснолесья, 23 января прозвучали два музыкальных произведения, при этом были нарушены исключительные права на них.
Истец запросил компенсацию в размере 40 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Арбитражного суда Свердловской области. Кроме того, две тысячи за возмещение судебных расходов по уплате госпошлины.
Арбитражный суд Свердловской области 10 сентября постановил удовлетворить исковые требования.
При этом ответчик – общество с ограниченной ответственностью «Лабиринт-Екатеринбург» – имеет право подать апелляцию.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей