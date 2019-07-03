В Первоуральске проведут эксперимент федерального уровня
В Первоуральске группа ЧТПЗ и «Центр аналитики города» Сергея Капкова проведут эксперимент, в рамках которого анонсируются кардинальные изменения во всех сферах жизни города, сообщают «Аргументы и Факты».
Группа ЧТПЗ готова вложить в развитие города 70 миллионов рублей, стратегию разработают на базе «Центра исследований экономики культуры, городского развития и креативных индустрий» МГУ. Сергей Капков ранее занимался перезапуском Парка Горького в Москве.
Как пояснил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, Первоуральск ждут большие изменения, в городе будут созданы пространства для улучшения качества жизни людей.
Мы меняем облик наших городов, делаем их красивыми, уютными, комфортными, ухоженными, подчеркнул глава региона.
Первоуральск станет первым моногородом, где будет реализована экспериментальная программа организации общественных пространств, дворовых территорий, развитию малого и среднего бизнеса, а также культурного пространства.