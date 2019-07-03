В Первоуральске проведут эксперимент федерального уровня

Группа ЧТПЗ готова вложить в развитие города 70 миллионов рублей, стратегию разработают на базе «Центра исследований экономики культуры, городского развития и креативных индустрий» МГУ. Сергей Капков ранее занимался перезапуском Парка Горького в Москве.

Как пояснил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, Первоуральск ждут большие изменения, в городе будут созданы пространства для улучшения качества жизни людей.

Мы меняем облик наших городов, делаем их красивыми, уютными, комфортными, ухоженными, подчеркнул глава региона.