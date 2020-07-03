Екатеринбургская епархия хочет вернуть захваченный Сергием монастырь

Миняйло сообщил, что в будущем монастырь вернется в РПЦ и управление епархии. Он напомнил, что, по решению Священного синода, управлять монастырем должна игуменья Варвара Крыгина. Однако она была вынуждена покинуть монастырь, сейчас она находится вблизи Ганиной Ямы в центре для паломников.

Сегодня Сергий заявил, что не намерен покидать монастырь, призвав православных встать на его защиту. При этом он объявил президента, митрополитов Илариона и Кирилла изменниками родины. Также сегодня состоялся епархиальный суд, который лишил клирика сана. Ранее его лишили права проповедовать и совершать церковные обряды после высказываний о закрытии храмов во время пандемии.