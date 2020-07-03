Екатеринбургская епархия хочет вернуть захваченный Сергием монастырь
Сегодня, 20:29ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Екатеринбургская епархия намерена вернуть под свое управление Среднеуральский женский монастырь, который захватил лишенный сана схиигумен Сергий. Заявление сделал председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ епархии, протоиерей Максим Миняйло, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Миняйло сообщил, что в будущем монастырь вернется в РПЦ и управление епархии. Он напомнил, что, по решению Священного синода, управлять монастырем должна игуменья Варвара Крыгина. Однако она была вынуждена покинуть монастырь, сейчас она находится вблизи Ганиной Ямы в центре для паломников.
Сегодня Сергий заявил, что не намерен покидать монастырь, призвав православных встать на его защиту. При этом он объявил президента, митрополитов Илариона и Кирилла изменниками родины. Также сегодня состоялся епархиальный суд, который лишил клирика сана. Ранее его лишили права проповедовать и совершать церковные обряды после высказываний о закрытии храмов во время пандемии.
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