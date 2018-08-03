Петросян и Степаненко поделят нажитую коллекцию антиквариата в суде

Семейная пара юмористов Евгений Петросян и Елена Степаненко, прожив в браке 32 года, разводятся. Супруги собрались разделить совместно нажитое имущество. На сайте Хамовнического суда Москвы появился иск от 4 июля. Заседание запланировано на 6 августа.

Звезды, бывавшие в гостях у семьи юмористов, рассказали, что дом Петросяна и Степаненко напоминает музей искусств. Супружеская пара занимается коллекционированием антикварной мебели, посуды, а также подлинников картин русских живописцев.

Я ничего подобного не слышал. Это, видимо, какое-то недоразумение, прокомментировал информацию о предстоящем разделе имущества Евгений Петросян.

Видео Видео: РЕН-ТВ