Петросян и Степаненко поделят нажитую коллекцию антиквариата в суде

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В Москве Евгений Петросян и Елена Степаненко разводятся после 32 лет брака и делят имущество через суд.
Источник: REN TV
Семейная пара юмористов Евгений Петросян и Елена Степаненко, прожив в браке 32 года, разводятся. Супруги собрались разделить совместно нажитое имущество. На сайте Хамовнического суда Москвы появился иск от 4 июля. Заседание запланировано на 6 августа.
Звезды, бывавшие в гостях у семьи юмористов, рассказали, что дом Петросяна и Степаненко напоминает музей искусств. Супружеская пара занимается коллекционированием антикварной мебели, посуды, а также подлинников картин русских живописцев.
Я ничего подобного не слышал. Это, видимо, какое-то недоразумение, прокомментировал информацию о предстоящем разделе имущества Евгений Петросян.
Видео
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Видео: РЕН-ТВ
От пояснений по поводу развода с Еленой Степаненко артист воздержался.
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