Мероприятие «Молодежь против террора» прошло в Нижнем Тагиле

3 сентября в день Бесланской трагедии в Музее памяти воинов-тагильчан, погибших в локальных войнах, прошло памятное мероприятие «Молодежь против террора».

Врио мэра Нижнего Тагила Владислав Пинаев, Отец Геннадий, сотрудники силовых структур, а также студенты колледжей и школ почтили жертв терактов, а также солдат, которые погибли, защищая мирных граждан, минутой молчания.

Владислав Пинаев в своем выступлении призвал не забывать страшные события и тех, кто ценой собственной жизни предотвращает терроризм.

Начальник Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» полковник полиции Ибрагим Абдулкадыров рассказал, что полиция каждый год в преддверии 1 сентября проводит осмотр всех учебных заведений, обеспечивая тем самым безопасность учеников, учителей и родителей.

На мероприятии ребята получили возможность пообщаться с ветеранами боевых действий, посмотрели документальный фильм.