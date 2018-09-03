Нижнетагильский филиал РАНХиГС ликвидирован указом Дмитрия Медведева

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На официальном интернет-портале правовой информации появился указ о ликвидации филиала РАНХиГС в Нижнем Тагиле. Помимо нижнетагильского отделения будут закрыты филиалы в шести городах России.
Сюжеты: Нижний Тагил
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал указ о ликвидации филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации в Нижнем Тагиле. Соответствующий документ появился 3 августа на официальном портале интернет-информации.
Впервые информация о закрытии нижнетагильского филиала появилась в 2016 году, когда летом учащихся попросили написать заявления на добровольный перевод в Екатеринбург или Москву. Помимо Нижнего Тагила филиалы РАНХиГС будут закрыты в Адыгее, Новокузнецке, Ногинске, Сосновоборске, Тюмени и Якутии, сообщают «РИА Новости».
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