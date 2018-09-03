Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
#домахорошо
Подросток из Москвы упал с моста при попытке сделать селфи
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
249290 klipart fotografiruet na mobilynik selphie gadzhet selfi mobilyniy telefon 250x0 5616.3744.0.0

Подросток из Москвы упал с моста при попытке сделать селфи

Сегодня, 07:30Общество
Читайте
также
«Эрика, живи!»: тагильские школьники собрали деньги больной лейкозом студентке
Свердловская область лидирует по количеству коррупционеров среди регионов
Экологически безопасно: Владислав Пинаев посетил мусоросотрировочный завод в Тюмени