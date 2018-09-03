Подросток из Москвы упал с моста при попытке сделать селфи

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В больнице Москвы оказался 17-летний молодой человек. Он получил травмы в результате падения с моста в попытке сделать селфи-снимок.
2 сентября с Большого Каменного моста в Москве упал 17-летний подросток. Как сообщает URA.ru, причиной падения стала неосторожность юноши: он пытался сделать собственный снимок на камеру смартфона.
Пострадавшего доставили в одну из городских больниц. По данному инциденту в данный момент проводится проверка со стороны правоохранительных органов.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей