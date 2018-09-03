Спил веток, покос травы и ямочный ремонт прошли на территории тагильских школ

Об этом 3 сентября рассказали представители УБТ и «Тагилдорстроя» на заседании комиссии города по безопасности дорожного движения.

Для подготовки к новому учебному году организация провела расчистку веток и деревьев, загораживающих обзор дорожных знаков и пешеходных переходов. Всего вывезено 455 куб. м веток. Работы по вырубке старых деревьев на территории школ продолжаются.рассказал директор ООО «УБТ-Сервис» Гаджи Абдулова

Также работники «УБТ-Сервис» выкосили 6 тыс. кв. м. травы на улицах, проходящих к школам. Было отремонтировано 14 искусственных неровностей и построено четыре новых «лежачих полицейских».

Директор МУП «Тагилдорстрой» Дмитрий Халтурин сообщил, что на территории школ было убрано 22 аварийных дерева, а также провелась очистка от кустарника.