Дороги в Нижнем Тагиле проверены на безопасность к началу учебного года

В Нижнем Тагиле к новому учебному году осуществлена проверка безопасности пешеходных переходов и территорий подъезда к учебным заведений.
3 сентября на совещании у врио мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева подполковник полиции Начальник ОГИБДД Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» Анатолий Чернов рассказал о подготовке, проведенной к началу учебного года сотрудниками ГИБДД.
Все недостатки, выявленные в улично-дорожной сети, устранены. Единственный момент, который остается, это школа №23. Вопрос организации автобусов с детьми с Черемшанки, сообщил Анатолий Чернов.
Начальник управления образования администрации Нижнего Тагила Татьяна Удинцева также доложила о том, что обеспечена безопасность пешеходных переходов и пришкольной территории, проводилась работа с управлениями образования и коммунального хозяйства. Замечания со стороны ГИБДД в отношении всех 64 школ Нижнего Тагила сняты.
На сегодняшний день все недостатки по линии ГИБДД устранены, все паспорта дорожной безопасности согласованы, установлены все дорожные знаки, все недостатки по поврежденным знакам устранены, скошена трава, ветки деревьев срублены, чтобы сделать пешеходные переходы безопасными. Отработаны все вопросы, связанные с отделом пропаганды, паспорта безопасности, по уголкам безопасности этот процесс продолжается. 11 школьных автобусов перевозят 378 учащихся, на сегодняшний день все схемы безопасных маршрутов согласованы. 7 сентября на межведомственной комиссии будет утвержден временный маршрут по встрече учащихся,рассказала Татьяна Удинцева.