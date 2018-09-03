Дороги в Нижнем Тагиле проверены на безопасность к началу учебного года

3 сентября на совещании у врио мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева подполковник полиции Начальник ОГИБДД Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» Анатолий Чернов рассказал о подготовке, проведенной к началу учебного года сотрудниками ГИБДД.

Все недостатки, выявленные в улично-дорожной сети, устранены. Единственный момент, который остается, это школа №23. Вопрос организации автобусов с детьми с Черемшанки, сообщил Анатолий Чернов.

Начальник управления образования администрации Нижнего Тагила Татьяна Удинцева также доложила о том, что обеспечена безопасность пешеходных переходов и пришкольной территории, проводилась работа с управлениями образования и коммунального хозяйства. Замечания со стороны ГИБДД в отношении всех 64 школ Нижнего Тагила сняты.