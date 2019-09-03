На Урале прокурор предложил отдать многодетной семье дом экс-чиновника

Курочкин во время совещания с представителями прокуратуры и полиции обратился к мэру Первоуральска Игорю Кабецу. Прокурор сообщил, что в муниципалитете стоит вопрос о переселении граждан из аварийного жилья, на примете есть многодетная семья из пяти человек, дом можно передать им.

Отдайте им дом. Пусть они живут. Классический живой пример — всю власть народу, сказал прокурор.