На Урале прокурор предложил отдать многодетной семье дом экс-чиновника
Сегодня, 15:48ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Новый прокурор Первоуральска Владимир Курочкин предложил передать многодетной семье дом экс-главы отдела ЖКХ муниципалитета Валерия Муравьева. Строение изымают по решению надзорного ведомства, пишет издание Шайтанка.ру.
Курочкин во время совещания с представителями прокуратуры и полиции обратился к мэру Первоуральска Игорю Кабецу. Прокурор сообщил, что в муниципалитете стоит вопрос о переселении граждан из аварийного жилья, на примете есть многодетная семья из пяти человек, дом можно передать им.
Отдайте им дом. Пусть они живут. Классический живой пример — всю власть народу, сказал прокурор.
Напомним, в ходе прокурорской проверки выяснилось, что супруга экс-чиновника Валерия Муравьева владеет недвижимостью на сумму, превышающую общий доход семьи за три года. В связи с этим в соответствии с судебным решением, данная недвижимость была обращена в доход государства.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей