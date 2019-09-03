Осужденный за наркотики омич-игроман обманул тагильчанку-коллекционерку
Сегодня, 14:00ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Жительница Нижнего Тагила стала жертвой мошенничества при покупке коллекционных монет, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Омску.
Сюжеты: Нижний Тагил
Тагильчанка на одном из популярных сайтов нашла объявление о продаже коллекционных монет по привлекательной цене, она связалась с продавцом и внесла полную оплату — 19,2 тысячи рублей. После перевода денег женщина стала ждать посылку, а недожавшись товара — обратилась в правоохранительные органы.
Оперативники выяснили, что деньги были переведены на счет омича, уже осужденного за преступление в сфере оборота наркотиков и ожидающего отправки к месту отбытия наказания. Мужчина вину признал и рассказал, что фото монет брал из открытых источников. Деньги потратил на еду и ставки в букмекерской конторе.
В отношении омича возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
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