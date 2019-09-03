Осужденный за наркотики омич-игроман обманул тагильчанку-коллекционерку

Тагильчанка на одном из популярных сайтов нашла объявление о продаже коллекционных монет по привлекательной цене, она связалась с продавцом и внесла полную оплату — 19,2 тысячи рублей. После перевода денег женщина стала ждать посылку, а недожавшись товара — обратилась в правоохранительные органы.

Оперативники выяснили, что деньги были переведены на счет омича, уже осужденного за преступление в сфере оборота наркотиков и ожидающего отправки к месту отбытия наказания. Мужчина вину признал и рассказал, что фото монет брал из открытых источников. Деньги потратил на еду и ставки в букмекерской конторе.