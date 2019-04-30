В Серове мошенник продал «драгоценные» монеты за 200 тысяч рублей

20 сентября 2018 года в полицию обратился житель Серова, который завил, что неизвестный похитил у него 200 тысяч рублей и золотую цепочку.

В ходе расследования выяснилось, что на улице к потерпевшему подошел молодой человек и предложил купить за 220 тысяч рублей монеты из драгоценных металлов – сплава серебра и золота. Мужчину привлекла выгодная цена товара, и он предложил продавцу сходить к оценщику.

В ломбарде подтвердили ценность монет, вследствие чего покупатель взял кредит на сумму 200 тысяч рублей, а за недостающие 20 тысяч отдал золотую цепочку.

Позже серовчанин показал приобретенный товар специалистам и выяснил, что монеты не относятся к драгоценным. Продавец предоставил для экспертизы 2 подлинные монеты, а покупателю передал 20 начищенных до блеска монет из обычного металла.