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В Серове мошенник продал «драгоценные» монеты за 200 тысяч рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Серове мошенник продал «драгоценные» монеты за 200 тысяч рублей

Сегодня, 20:28ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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