В Екатеринбурге прошло прощание с известным писателем Владиславом Крапивиным

В Екатеринбурге прошло прощание с известным писателем Владиславом Крапивиным

Сегодня, 16:10ОбществоPhoto: ИА «Уральский меридиан»
Жители Екатеринбурга попрощались с Владиславом Крапивиным, сообщает «Уральский Меридиан».

Проводить в последний путь легендарного Командора — основателя детско-юношеского отряда «Каравелла» собрались сотни людей.

У Храма-на-Крови были как и нынешние, так и бывшие участники «Каравеллы», а также поклонники творчества Владислава Крапивина, ценящие и любящие его книги.

Проститься с Владиславом Крапивиным пришли также его родные и близкие: вдова Владислава Петровича Ирина Васильевна Крапивина и невестка писателя Лариса Крапивина, которая сейчас является руководителем отряда «Каравелла».

Писатель скончался 1 сентября от коронавируса, на фоне которого у него обострились старые болезни.

Президент России Владимир Путин направил родственникам Крапивина телеграмму с соболезнованиями.

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