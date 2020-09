В Екатеринбурге прошло прощание с известным писателем Владиславом Крапивиным

Жители Екатеринбурга попрощались с Владиславом Крапивиным, сообщает «Уральский Меридиан».

Проводить в последний путь легендарного Командора — основателя детско-юношеского отряда «Каравелла» собрались сотни людей. У Храма-на-Крови были как и нынешние, так и бывшие участники «Каравеллы», а также поклонники творчества Владислава Крапивина, ценящие и любящие его книги. Проститься с Владиславом Крапивиным пришли также его родные и близкие: вдова Владислава Петровича Ирина Васильевна Крапивина и невестка писателя Лариса Крапивина, которая сейчас является руководителем отряда «Каравелла». Писатель скончался 1 сентября от коронавируса, на фоне которого у него обострились старые болезни. Президент России Владимир Путин направил родственникам Крапивина телеграмму с соболезнованиями. Президент России направил соболезнования родным умершего писателя Крапивина

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter