Часть пешеходного моста демонтируют на Октябрьской Революции в Нижнем Тагиле

Часть пешеходного моста демонтируют на Октябрьской Революции в Нижнем Тагиле
Часть пешеходного моста демонтируют на Октябрьской Революции в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:51ОбществоАлина ДранниковаФото: TagilCity.ru
Во время реконструкции улицы Октябрьской революции в Нижнем Тагиле будет демонтирована часть пешеходного моста. Это планируется сделать для расширения до трех метров тротуаров, по которым передвигаются пешеходы.

В процессе выполнения работ второй очереди на участке от улицы Циолковского планируется расширение тротуаров до трех метров. Для этого потребуется демонтаж части пешеходного моста, ведущего на улицу Индустриальная. Убраны будут конструкции, проходящие над улицей Октябрьской революции. Об этом общественному движению «Тагил без ям» заявил ведущий инженер МУП «Тагилгражданпроект» Алексей Бакшаев.

Фото:TagilCity.ru

Напомним, в конце минувшего года администрация Нижнего Тагила объявила конкурс по поиску подрядчика на реконструкцию путепровода по улице Циолковского и капитальному ремонту дороги по Октябрьской революции. Победителем стало ООО «Уралстроймонтаж». Цена контракта — 1 млрд 175 млн рублей. Все работы рассчитаны до 2024 года. В рамках проекта будет отремонтирован мост, ведущий на Тагилстрой, а также улица Октябрьской революции станет четырехполосной.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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