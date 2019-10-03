Екатеринбургского туриста с поддельными долларами отпустили в Таиланде под залог
Сегодня, 09:59ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Семья туриста из Екатеринбурга, которого в Таиланде задержали по подозрению в сбыте фальшивых денег, смогла собрать деньг на залог, сообщает Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Семье удалось собрать 252 тысячи рублей, а общие затраты составили около 700 тысяч рублей. Они были вынуждены занять около 490 тысяч рублей. 652 тысячи рублей семья потратила на залог. Пока расследование дела продолжается.
Напомним, житель Екатеринбурга на отдыхе в Таиланде в шутку подарил местным жителям «билеты банка приколов». Местная полиция посчитала, что мужчина планировал расплатиться фальшивыми деньгами в баре. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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