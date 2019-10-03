Тагильчане сорвали слушания о строительстве завода на свалке в Рогожино

На повестке слушаний был вопрос изменения зоны полигона. Часть уже утверждённой территории комплекса планировалось обособить под строительства завода. Однако в ход заседания вмешались жители Нижнего Тагила, которые перебивали доклады председателя Общественной палаты Михаила Аршанского и представителя «Облкоммунэнерго».

Судя по реакции самых активных слушателей, они не поняли, что речь идёт о распределении зон на уже утверждённом под работу мусоросортировочного комплекса: они постоянно перебивали докладчиков, отвлекали, выкрикивали неуместные замечания, в итоге одна из присутствующих, пожилая женщина, выбежала к трибуне, и заседание пришлось прервать до окончания выступлений официальных спикеров. Однако позже голосование всё же состоялось. По данным начальника отдела градостроительного планирования Ольги Мякишевой, большинство проголосовало против изменения категории часть свалки на зону для завода.

Фото: tagilcity.ru

Отметим, что заседание началось в кабинете администрации Ленинского района, но неожиданно для организаторов явилось около 200 человек, потому пришлось перенести его в зал заседания районной администрации. Мякишева подчеркнула, что слушания изначально имели рекомендательный характер.