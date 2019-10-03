Тагильские педагоги на спортивной дистанции отметили 100-летие управления образования
Сегодня, 13:01ОбществоФото: Пресс-служба мэрии Нижнего Тагила
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Сообщество молодых педагогов Нижнего Тагила и «Нижнетагильский Дом Учителя» 2 октября в честь 100-летия управления образования города и Дня учителя приняли участие в «Кроссфите», сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
В мероприятии, которое прошло на территории школы № 100, приняли участие более 160 молодых педагогов в составе 39 команд. Они преодолели беговую дистанцию в два километра, отжимались, демонстрировали гибкость и растяжку.
Первое место заняла команда МАДОУ «Радость». Второе и третье место между собой разделили команды школ 21 и 61. К участникам соревнования обратился глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
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Мы продолжаем строить детские сады, приводить в порядок уже существующие школы и планируем появление еще нескольких суперсовременных образовательных учреждений, подобных школе № 100,сказал глава города.
Также мэр подчеркнул, что сотая школа — доказательство того, что Нижний Тагил «является одним из самых передовых муниципалитетов в области».
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