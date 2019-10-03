Тагильские педагоги на спортивной дистанции отметили 100-летие управления образования

В мероприятии, которое прошло на территории школы № 100, приняли участие более 160 молодых педагогов в составе 39 команд. Они преодолели беговую дистанцию в два километра, отжимались, демонстрировали гибкость и растяжку.

Первое место заняла команда МАДОУ «Радость». Второе и третье место между собой разделили команды школ 21 и 61. К участникам соревнования обратился глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Мы продолжаем строить детские сады, приводить в порядок уже существующие школы и планируем появление еще нескольких суперсовременных образовательных учреждений, подобных школе № 100,сказал глава города.