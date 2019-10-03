В Перми неонатологи увольняются всем отделением из-за низких зарплат
Врачи-неонатологи роддома пермской горбольницы № 6 записали видеообращение, в котором требуют достойной оплаты труда. Видеоролик размещен на канале «Альянс врачей».
От имени всех неонатологов отделения выступает заведующая Ирина Петрова. С ее слов, в этом году уволились уже пять медиков, при этом нагрузка распределяется между оставшимися врачами. Медики устали от перегрузок и жалуются на низкие зарплаты.
Мы обращались во всевозможные инстанции, но безрезультатно. В итоге мы были вынуждены отказаться от переработок из-за хронической усталости и из-за отсутствия адекватной зарплаты за нашу непростую работу, сообщает Петрова.
Заведующая акцентирует внимание на том, что руководство плохо к ним относится и не собирается оплачивать переработки.
Врачи уже написали заявления на увольнение. Кроме того, они просят оплатить им все переработки за год, а также оплачивать дежурства за других сотрудников в размере 500 рублей за час в ночное время и 300 рублей за час в ночное время.
Напомним, накануне стало известно об увольнении медиков онкоцентра им. Блохина. А в августе в Нижнем Тагиле уволились хирурги двух больниц. Вернуть сотрудников удалось только после вмешательства Минздрава России и регионального правительства. Врачи также жаловались на переработки и низкую заработную плату.