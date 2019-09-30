26 сотрудников НИИ детской онкологии Центра Блохина хотят уволиться
26 врачей НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра Блохина заявили, что уволятся, если в медучреждении не сменится руководство, пишет ТАСС.
Врачи записали видео, которое выложили в интернет. Они требуют увалить директора учреждения, обеспечить прозрачность начисления зарплат и аудита новых корпусов клиники.
Врачи заявили, что палаты в онкоцентре переполнены, строительство новых корпусов затянулось на 20 лет.
Начисления заработной платы сотрудников превратились в закрытый и несправедливый процесс, который направлен на выдавливание неугодных, рассказала детский онколог Наталья Субботина.
Руководство центра сменилось летом 2019 года, тогда же начался публичный конфликт между врачами и новым директором Светланой Варфоломеевой. Конфликт начался после того, как было объявлено, что в учреждении сократят 700 ставок.
Варфоломеева в ответ на сообщения о сокращениях персонала, что никто из персонала не был сокращен, наоборот – на вакантные места принимают сотрудников.