26 сотрудников НИИ детской онкологии Центра Блохина хотят уволиться

Врачи записали видео, которое выложили в интернет. Они требуют увалить директора учреждения, обеспечить прозрачность начисления зарплат и аудита новых корпусов клиники.

Врачи заявили, что палаты в онкоцентре переполнены, строительство новых корпусов затянулось на 20 лет.

Начисления заработной платы сотрудников превратились в закрытый и несправедливый процесс, который направлен на выдавливание неугодных, рассказала детский онколог Наталья Субботина.

Руководство центра сменилось летом 2019 года, тогда же начался публичный конфликт между врачами и новым директором Светланой Варфоломеевой. Конфликт начался после того, как было объявлено, что в учреждении сократят 700 ставок.