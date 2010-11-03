Волшебников можно не только увидеть, но и прийти к ним в гости
3 ноября 2010, 17:49ОбществоАнка
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Нижнетагильский театр драмы зовет в гости к волшебникам.
Его труппа уже начала подготовку к новогодним представлениям. В этом году праздник решили посвятить волшебникам из разных сказок. В коридорах театра ребят встретят любимые волшебные персонажи. К примеру, можно будет заглянуть в Зазеркалье и посмотреть на чаепитие у Алисы. Грандиозным сюрпризом для детворы станет волшебная горка.А на сцене театра драмы тагильскую ребятню будет ждать самый главный волшебник – «Волшебник изумрудного города». Именно эту сказку покажут драматический театр во время новогодних представлений, которые начнутся 26-го декабря и продлятся до конца зимних каникул.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей