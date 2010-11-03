Волшебников можно не только увидеть, но и прийти к ним в гости

Его труппа уже начала подготовку к новогодним представлениям. В этом году праздник решили посвятить волшебникам из разных сказок. В коридорах театра ребят встретят любимые волшебные персонажи. К примеру, можно будет заглянуть в Зазеркалье и посмотреть на чаепитие у Алисы. Грандиозным сюрпризом для детворы станет волшебная горка.А на сцене театра драмы тагильскую ребятню будет ждать самый главный волшебник – «Волшебник изумрудного города». Именно эту сказку покажут драматический театр во время новогодних представлений, которые начнутся 26-го декабря и продлятся до конца зимних каникул.