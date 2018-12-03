Пропавший в Екатеринбурге подросток найден живым в лесу на Эльмаше
Сегодня, 09:16ОбществоФото: Поисковый отряд «Прорыв»
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Пропавший в Екатеринбурге 27 ноября 16-летний подросток найден живым в лесу.
Сюжеты: Екатеринбург
В столице Урала найден 16-летний студент техникума, пропавший 27 ноября. Как оказалось, мальчик прятался в лесу на Эльмаше. Поисками пропавшего занимались поисковые организации и полиция. Отследить маршрут подростка удалось по камерам видеонаблюдения на магазинах, офисах, торговых точках.
Как сообщает Е1, организаторы поисков благодарят частных предпринимателей, которые откликнулись на просьбу о помощи и предоставляли возможность посмотреть камеры.
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