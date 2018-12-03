Пропавший в Екатеринбурге подросток найден живым в лесу на Эльмаше

В столице Урала найден 16-летний студент техникума, пропавший 27 ноября. Как оказалось, мальчик прятался в лесу на Эльмаше. Поисками пропавшего занимались поисковые организации и полиция. Отследить маршрут подростка удалось по камерам видеонаблюдения на магазинах, офисах, торговых точках.