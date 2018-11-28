16-летний подросток пропал без вести в Екатеринбурге

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В столице Свердловской области организованы поиски пропавшего сутки назад Тюменцева Ивана. Подростка разыскивают на территории Екатеринбурга и Верхней Пышмы.
Сюжеты: Екатеринбург
27 ноября в Екатеринбурге без вести пропал 16-летний Иван Тюменцев. Рост подростка составляет 154 см., телосложение худощавое, волосы русые, карие глаза.
Был одет в серую куртку, синие джинсы, серые кроссовки и шапку чёрного цвета. Поисковый отряд «Прорыв» сообщает, что молодой человек нуждается в медицинской помощи.
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Фото: Поисковый отряд «Прорыв», vk.com/poproriw
Информацию о местонахождении Ивана следует сообщать координатору поиска по номеру +7(900)045-58-82.
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