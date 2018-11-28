16-летний подросток пропал без вести в Екатеринбурге

27 ноября в Екатеринбурге без вести пропал 16-летний Иван Тюменцев. Рост подростка составляет 154 см., телосложение худощавое, волосы русые, карие глаза.

Был одет в серую куртку, синие джинсы, серые кроссовки и шапку чёрного цвета. Поисковый отряд «Прорыв» сообщает, что молодой человек нуждается в медицинской помощи.