Торговали через интернет: двое наркоторговцев осуждены в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле осуждены жители Свердловской области, являющиеся гражданами Азербайджана, за сбыт наркотиков в особо крупном размере через интернет.
В Нижнем Тагиле Ленинским районным судом вынесен приговор наркосбытчикам. Следствием установлено, что граждане Азербайджана, проживающие в Свердловской области, вступили в преступный сговор с целью получения наживы от реализации наркотических веществ. Для этого онb арендовали квартиру, в которой осуществлялась фасовка наркотического вещества, а также договорились с третьим лицом, зарегистрированным в месенджере в интернете. С помощью третьего лица они начали торговать наркотиками по принципу интернет-магазина, осуществляя передачу товара путем закладок.
Наркотики они приобретали у неустановленного следствием лица. Фасовка осуществлялась на съемной квартире. Из тайников сообщники в общей сложности получили от неустановленного лица более 400 грамм наркотиков, что является особо крупным размером.
Как сообщает прокуратура Свердловской области, один наркоторговец осужден на 9 лет в колонии строгого режима, второй наркосбытчик приговорен к 14 года в колонии строгого режима. Помимо этого они заплатят штраф в размере 80 тыс. рублей и 150 тыс. рублей соответственно.
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