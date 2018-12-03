Торговали через интернет: двое наркоторговцев осуждены в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле Ленинским районным судом вынесен приговор наркосбытчикам. Следствием установлено, что граждане Азербайджана, проживающие в Свердловской области, вступили в преступный сговор с целью получения наживы от реализации наркотических веществ. Для этого онb арендовали квартиру, в которой осуществлялась фасовка наркотического вещества, а также договорились с третьим лицом, зарегистрированным в месенджере в интернете. С помощью третьего лица они начали торговать наркотиками по принципу интернет-магазина, осуществляя передачу товара путем закладок.

Наркотики они приобретали у неустановленного следствием лица. Фасовка осуществлялась на съемной квартире. Из тайников сообщники в общей сложности получили от неустановленного лица более 400 грамм наркотиков, что является особо крупным размером.