В новом году школьники Усть-Утки вернутся в отремонтированную школу № 12

Реконструкция деревянного здания школы, построенного еще в 1965 году, стартовала в марте 2021. За прошедшее время строители обновили фундамент, переложили и утеплили полы, установили в школе пластиковые окна и автономную канализацию, покрыли крышу металлочерепицей, а также смонтировали систему электроотопления.