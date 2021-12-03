В новом году школьники Усть-Утки вернутся в отремонтированную школу № 12

В новом году школьники Усть-Утки вернутся в отремонтированную школу № 12
В новом году школьники Усть-Утки вернутся в отремонтированную школу № 12
Сегодня, 17:05ОбществоФото: 1MI
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев проинспектировал ход капитального ремонта Школы № 12 в деревне Усть-Утка.

Реконструкция деревянного здания школы, построенного еще в 1965 году, стартовала в марте 2021. За прошедшее время строители обновили фундамент, переложили и утеплили полы, установили в школе пластиковые окна и автономную канализацию, покрыли крышу металлочерепицей, а также смонтировали систему электроотопления.

Впереди — установка дверей и укладка нового линолеума. Капремонт планируется завершить к концу года, чтобы в 2022 году ребятишки из Усть-Утки и Сулема смогли вернуться в обновленную школу, сообщили в пресс-службе городской администрации.

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