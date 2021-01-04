В Екатеринбурге начался снос скандального здания ПРОМЭКТа

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга Ура.ру не смогли назвать причину, по которой строительная компания «Маяк» возобновила снос здания. Там пояснили, что мэрия рекомендовала застройщику оказывать содействие в установлении историко-культурной ценности объекта и приостановить работы.