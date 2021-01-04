В Екатеринбурге начался снос скандального здания ПРОМЭКТа

Ранее демонтаж был остановлен до того, пока свердловское управление госохраны объектов культурного наследия установит ценность здания.
Работы начали 4 января, хотя их отменили неделю назад, передает паблик «Уральский хронотоп».
В пресс-службе мэрии Екатеринбурга Ура.ру не смогли назвать причину, по которой строительная компания «Маяк» возобновила снос здания. Там пояснили, что мэрия рекомендовала застройщику оказывать содействие в установлении историко-культурной ценности объекта и приостановить работы.
Общественник Олег Букин, который борется за сохранение здания, в комментариях под постом о сносе сообщил, что напишет заявление в полицию и прокуратуру.
Нам нужны помощники. Скоро отправимся в полицию. Нужны люди для того, чтобы сходить в областную прокуратуру,сообщил Букин.
Напомним, в конце декабря администрация Екатеринбурга запретила сносить здание ПРОМЭКТа в течение 90 дней. О том, внесут ли здание в список памятник архитектуры, станет известно 6 мая 2021 года.