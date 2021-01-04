В Екатеринбурге начался снос скандального здания ПРОМЭКТа

В Екатеринбурге начался снос скандального здания ПРОМЭКТа

Сегодня, 15:45ОбществоPhoto: скриншот с видео во "ВКонтакте"
В Екатеринбурге начали снос конструктивистского здание ПРОМЭКТа, за сохранение которого боролись общественники.

Ранее демонтаж был остановлен до того, пока свердловское управление госохраны объектов культурного наследия установит ценность здания.

Работы начали 4 января, хотя их отменили неделю назад, передает паблик «Уральский хронотоп».

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга Ура.ру не смогли назвать причину, по которой строительная компания «Маяк» возобновила снос здания. Там пояснили, что мэрия рекомендовала застройщику оказывать содействие в установлении историко-культурной ценности объекта и приостановить работы.

Общественник Олег Букин, который борется за сохранение здания, в комментариях под постом о сносе сообщил, что напишет заявление в полицию и прокуратуру.

Нам нужны помощники. Скоро отправимся в полицию. Нужны люди для того, чтобы сходить в областную прокуратуру,сообщил Букин.

Video:группа URA.ru во "ВКонтакте"

Напомним, в конце декабря администрация Екатеринбурга запретила сносить здание ПРОМЭКТа в течение 90 дней. О том, внесут ли здание в список памятник архитектуры, станет известно 6 мая 2021 года.

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