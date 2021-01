В Свердловской области продолжат бесплатно делать аборты

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление о бесплатном лечении граждан на 2021–2023 годы. Документ опубликован на портале правовой информации региона.

В списке значатся 22 заболевания при которых свердловчане будут получать бесплатную медицинскую помощь. Вот некоторые из них: Беременность, роды, послеродовой период и аборты;

Инфекционные и паразитар ные болезни;

Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин;

Болезни нервной системы;

Болезни крови, кроветворных органов. Свердловчане смогут не реже раза в год бесплатно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию. Деньги на лечение будут выделяться из средств ОМС и областного бюджета. В 2021 году на реализацию программы потратят 84,7 миллиарда, то есть 19,3 тысячи рублей на каждого жителя региона. Напомним, в Роспотребнадзоре рассмотрят обращение о возврате денежных средств по ОМС за платные тесты на коронавирус. Роспотребнадзор рассмотрит обращение о возврате по ОМС средств за платные COVID-тесты

