В Свердловской области продолжат бесплатно делать аборты

В списке значатся 22 заболевания при которых свердловчане будут получать бесплатную медицинскую помощь.
Вот некоторые из них:
Свердловчане смогут не реже раза в год бесплатно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию.
Деньги на лечение будут выделяться из средств ОМС и областного бюджета. В 2021 году на реализацию программы потратят 84,7 миллиарда, то есть 19,3 тысячи рублей на каждого жителя региона.
Напомним, в Роспотребнадзоре рассмотрят обращение о возврате денежных средств по ОМС за платные тесты на коронавирус.