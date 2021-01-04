В Свердловской области продолжат бесплатно делать аборты

В Свердловской области продолжат бесплатно делать аборты

Сегодня, 10:30ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление о бесплатном лечении граждан на 2021–2023 годы. Документ опубликован на портале правовой информации региона.

В списке значатся 22 заболевания при которых свердловчане будут получать бесплатную медицинскую помощь.

Вот некоторые из них:

  • Беременность, роды, послеродовой период и аборты;
  • Инфекционные и паразитарные болезни;
  • Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин;
  • Болезни нервной системы;
  • Болезни крови, кроветворных органов.

Свердловчане смогут не реже раза в год бесплатно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию.

Деньги на лечение будут выделяться из средств ОМС и областного бюджета. В 2021 году на реализацию программы потратят 84,7 миллиарда, то есть 19,3 тысячи рублей на каждого жителя региона.

Напомним, в Роспотребнадзоре рассмотрят обращение о возврате денежных средств по ОМС за платные тесты на коронавирус.

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